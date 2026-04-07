Piromane appicca il fuoco dentro un magazzino in California | il gigantesco incendio visto dal cielo

Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto un magazzino nella zona di Ontario, in California, richiedendo l’intervento di oltre 100 vigili del fuoco. Le fiamme sono state causate da un piromane che ha appiccato il fuoco all’interno della struttura. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’identità dell’autore. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si temono danni ingenti alla struttura e ai beni al suo interno.

Un grande incendio è divampato in un magazzino a Ontario, in California. Più di 100 Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme, appiccate da un piromane. “Questo incendio è stato subito identificato come di natura sospetta – ha dichiarato il vicecapo dei Vigili del fuoco – Sin dalle prime fasi è stato individuato un soggetto di interesse, che è stato arrestato”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Piromane appicca il fuoco dentro un magazzino in California: il gigantesco incendio visto dal cielo Leggi anche: Piromane appicca il fuoco dentro un magazzino in California: il gigantesco incendio visto Ucraina, attacchi russi su Kharkiv: scoppia un gigantesco incendio in un magazzinoUna persona è morta in un attacco con droni di Mosca sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. Usa, piromane appicca il fuoco dentro un magazzino in California: il gigantesco incendio visto dai cieli(LaPresse) Un grande incendio è divampato in un magazzino a Ontario, in California. Più di 100 Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per ... stream24.ilsole24ore.com Piromane appicca il fuoco dentro un magazzino in California: il gigantesco incendio vistoUn grande incendio è divampato in un magazzino a Ontario, in California. Più di ... msn.com