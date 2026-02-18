Piombino sorpreso a rubare all' interno del furgone di un' azienda | 30enne arrestato

A Piombino, un uomo di 30 anni proveniente dal Nord Africa è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare in un furgone aziendale. I carabinieri, durante un controllo di routine, hanno notato il sospetto mentre si intrufolava nell’abitacolo di un veicolo posteggiato in via della Repubblica, e hanno immediatamente fermato la scena.

Un 30enne originario del nord Africa è stato arrestato a Piombino per tentato furto. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno visto l'uomo introdursi nell’abitacolo di un furgoncino aziendale posteggiato in via della Repubblica. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era di proprietà di un artigiano che si era allontanato solo momentaneamente lasciando le portiere del veicolo non bloccate. Lo straniero non è riuscito a rubare niente solamente grazie al pronto intervento dei militari dell'Arma che successivamente lo hanno arrestato. Nei suoi confronti il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.🔗 Leggi su Livornotoday.it

