Curzio Malaparte e il suo alter ego pronto a dominare la realtà con un motto di spirito

Curzio Malaparte, scrittore e intellettuale italiano, è ricordato come un autore che ha cercato di dominare la realtà attraverso il suo stile e le sue idee. Considerato un esteta del concetto alla Papini e aggiornato alle influenze di D’Annunzio, Hemingway e Malraux, Malaparte ha lasciato un segno nella letteratura italiana, anche se a quasi settant’anni dalla sua scomparsa non ha ancora trovato una collocazione stabile nel canone nazionale.

Esteta del concetto alla Papini, D’Annunzio aggiornato al ’900 di Hemingway e di Malraux, a quasi settant’anni dalla morte Curzio Malaparte non ha ancora trovato un suo posto sicuro nel canone della letteratura italiana. Troppe doti? Troppa dispersione? Ci ripropone oggi il problema il " Giornale di uno straniero a Parigi " uno scartafaccio malapartiano curato ottimamente per Adelphi da Michelangelo Fagotti e Monica Zanardo. Le sue pagine sono state scritte tra il 1947 e il ’48, in gran parte in un francese impuro, nella capitale che Malaparte non vedeva da quattordici anni: anni “d’esilio in Italia”, come li definisce con una delle sue acutezze – cioè di carcere, confino, guerra, equivoci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Curzio Malaparte e il suo alter ego pronto a dominare la realtà con un motto di spirito Articoli correlati Leggi anche: “Giornale di uno straniero a Parigi”: il diario francese di Curzio Malaparte, viaggiatore dell’io e testimone del tempo Alessandro Preziosi: “La libertà d’essere Yanez. Un alter ego di Salgari”Capri (Napoli), 29 dicembre 2025 – “Amo Capri perché le sue stradine, fra la roccia e il mare, mi rigenerano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Curzio Malaparte Temi più discussi: La parità di genere vista dagli occhi delle mamme; Quell’atroce voce della fame che divide il mondo, al forte di Bard; La morte di Gobetti raccontata dall'amico Prezzolini: Il volto pieno di lividi, il sorriso restava puro: da cherubino; La nebbia sale dalla terra di Antonella Presutti. Curzio Malaparte e l’arte di inventarsi una vita dove il banale è genialeLa biografia di Curzio Malaparte (Malaparte: a Biography, NYRB) scritta da Maurizio Serra è composta per lo più da digressioni, un approccio perfetto per ricreare la figura di Kurt Erich Suckert, ... ilgiornale.it Il film su Malaparte è realtà. Gli amori e i dolori del giovanissimo CurzioPrato, 12 dicembre 2025 – E che film su Malaparte sia. Non era scontato mettere le ali a un progetto che fino a ieri sembrava solo un sogno chiuso nel cassetto del regista Massimo Smuraglia, dello ... lanazione.it Curzio Malaparte: “Napoli è l’altra Europa” Lo scrittore e intellettuale Curzio Malaparte provò a spiegare Napoli con una frase che è insieme provocazione e intuizione culturale. “Napoli è l’altra Europa. Che la ragione cartesiana non può penetrare”. Malaparte - facebook.com facebook