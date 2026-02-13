Collodi sta rinascendo nel nome di Pinocchio

Se di inviti alla visita già ce n’erano molti, oggi ce n’è uno in più che giustifica il viaggio. La risposta sta nella proposta, quella che ruota attorno al titolo di Pistoia Capitale Italiana del Libro, nomina arrivata nell’autunno scorso che la città toscana deterrà per tutto il 2026 e che ha consentito di organizzare un cartellone ricchissimo di eventi. Tra questi, spicca il ritorno dell’installazione dedicata a Collodi e a Pinocchio, che da questa settimana è stata allestita nel centro storico, attirando curiosi e appassionati da tutta Italia.

Oltre 1.500, a coinvolgere non solo la città ma anche la provincia lungo tutto il corso del 2026. Vetrina eccellente per Pistoia è stata la Bit, Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fiera Milano Rho, occasione d'incontro e promozione per la regione Toscana tutta e per Pistoia in particolare, che è stata protagonista di una sessione dal titolo "Toscana una fiaba da vivere insieme".