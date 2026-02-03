Boom di visitatori ai musei di Villa Torlonia E il Casino Nobile torna a splendere dopo 20 anni

I musei di Villa Torlonia registrano un aumento di visitatori. Nella prima domenica di febbraio, con ingresso gratuito, più di 6.000 persone sono entrate negli edifici storici del parco di via Nomentana. Il Casino Nobile, in particolare, torna a splendere dopo vent’anni di lavori e riaperture. La gente si fa strada tra mostre e spazi rinnovati, dimostrando quanto questo luogo sia tornato a essere punto di riferimento per i romani.

I musei di Villa Torlonia attirano sempre più visitatori. Gli edifici storici all'interno del parco storico di via Nomentana, nel II municipio, solo nella prima domenica di febbraio (a ingresso gratuito) hanno richiamato oltre 6.400 persone. Numeri rilevanti, che pongono il sito tra i più.

