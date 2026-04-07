La Corte d’Appello di Roma ha respinto i ricorsi presentati dal figlio maggiore e dalla seconda moglie di Pino Daniele nella causa riguardante l’eredità del musicista. La disputa legale si concentrava sulle pretese avanzate da entrambe le parti in relazione ai beni e ai diritti del cantante. La decisione della corte ha chiarito la posizione nei confronti delle richieste avanzate, lasciando invariati i risultati delle fasi precedenti del procedimento.

Rigettate dalla Corte d’Appello di Roma le richieste contrapposte nella causa sull’eredità di Pino Daniele: al centro del procedimento le pretese avanzate dal figlio maggiore Alessandro Daniele e dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi. I giudici hanno respinto entrambe le impugnazioni, stabilendo un confine netto sulla successione testamentaria. I ricordi riguardavano due questioni, da una parte, il primogenito chiedeva la restituzione di oltre 160 mila euro, sostenendo l’esistenza di un accordo verbale che non sarebbe stato rispettato. Dall’altra, la vedova rivendicava una quota più ampia dei diritti legati all’attività artistica del cantautore, in particolare quelli connessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pino Daniele, lite sull’eredità: rigettati i ricorsi del figlio e della seconda moglie

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Bocciate dalla corte d’Appello di Roma le pretese del figlio Alessandro Daniele e di Fabiola Sciabbarrasi. Per i magistrati il testamento è chiaro e mancano prove del presunto accordo verbale Leggi l'articolo #PinoDaniele - facebook.com facebook

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