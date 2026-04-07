Eredità Pino Daniele la sentenza sul testamento | Respinti i ricorsi del primo figlio e della moglie

È arrivata la decisione finale sulla questione ereditaria di Pino Daniele. La corte ha respinto i ricorsi presentati dal primo figlio e dalla moglie, confermando la validità del testamento. La disputa legale riguardava la ripartizione dei beni lasciati dal musicista napoletano. La sentenza definisce così le modalità di assegnazione del patrimonio, che ora può essere distribuito secondo quanto stabilito nel documento.

Si è conclusa la disputa sull'eredità di Pino Daniele, che coinvolgeva il primogenito e la seconda moglie: il primo faceva riferimento a un "accordo verbale" e chiedeva la restituzione di una cifra complessiva di 161mila euro, mentre la donna chiedeva una comproprietà dei diritti d'autore e connessi. La corte d'Appello di Roma ha respinto entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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