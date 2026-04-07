Pino Daniele lite per l' eredità tra figlio e seconda moglie La sentenza sul testamento | Ricorsi respinti

Dopo oltre undici anni dalla scomparsa del musicista, avvenuta nel gennaio del 2015, la corte d'Appello di Roma ha emesso una sentenza riguardante la successione. La decisione ha respinto i ricorsi presentati dagli eredi, tra cui il figlio e la seconda moglie, in merito alla validità del testamento. La vicenda legale si è focalizzata sulla divisione dell’eredità e sulle differenze di interpretazione riguardo ai documenti presentati.

Al centro della causa tra Alessandro Daniele e Fabiola Sciabbarrasi c'erano un presunto accordo verbale e la divisione dei diritti d'autore e dei diritti connessi del cantautore A undici anni dalla morte di Pino Daniele, avvenuta il 4 gennaio del 2015 a Roma per una crisi cardiaca, giunge ora la sentenza della corte d'Appello di Roma che ha respinto i ricorsi e i controricorsi degli eredi del cantante. A raccontarlo oggi è Vincenzo Brunelli che, sul Corriere della Sera, ricostruisce la vicenda che in questi anni ha visto, da un lato, una richiesta di denaro avanzata dal primogenito di Pino sulla base di un presunto "accordo verbale", e dall'altro, una contro richiesta relativa ai diritti d'autore e i diritti connessi sull'opera da parte di Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie di Pino Daniele. 🔗 Leggi su Today.it

Eredità Pino Daniele, doppio no dei giudici nella disputa tra il primogenito e la seconda moglieRoma, 7 aprile 2026 – La corte d’Appello di Roma mette la parola fine alla querelle giudiziaria sull’eredità di Pino Daniele, il cantautore...

Pino Daniele, testamento conteso: la Corte d’Appello mette un punto alla lunga battaglia legale tra gli erediSi chiude, almeno nei gradi di merito, la complessa vicenda giudiziaria legata all’eredità di Pino Daniele.

Temi più discussi: Tullio De Piscopo celebra Pino Daniele: È sangue mio, insieme per Napoli al mondo; Le Bambole di Pezza: Rock è bello, al femminile anche meglio; Cinema Metropolitan, parte la rassegna per Massimo Troisi: per il primo appuntamento arriva Il Postino.

Eredità Pino Daniele, doppio no dei giudici nella disputa tra il primogenito e la seconda moglieBocciate dalla corte d’Appello di Roma le pretese del figlio Alessandro Daniele e di Fabiola Sciabbarrasi. Per i magistrati il testamento è chiaro e mancano prove del presunto accordo verbale ... quotidiano.net

Pino Daniele, la disputa sull'eredità tra il primogenito e la seconda moglie e la sentenza sul testamento: «Ricorsi respinti, la volontà del cantautore è chiara»La decisione della corte d’Appello di Roma: il primogenito citava un «accordo verbale» della cui esistenza però i giudici sostengono di non avere prove, rinviando al testamento - citato in ampi stralc ... roma.corriere.it

Pino Daniele, la lite sull’eredità tra il primogenito e la seconda moglie: respinti i ricorsi roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Era il 31 Marzo 2001 quando Pino Daniele pubblicava il suo diciassettesimo album in studio, "Medina", un'oasi della musica italiana con canzoni come “Sara”, “Mareluna” e “Tempo di cambiare”. Unici ospiti italiani del progetto sono i 99 POSSE, le altre voci so - facebook.com facebook