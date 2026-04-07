La corte d’Appello di Roma ha deciso di respingere entrambe le richieste avanzate nel procedimento riguardante l’eredità del cantautore napoletano scomparso nel 2015. La disputa coinvolge il primogenito e la seconda moglie, che si erano confrontati in diverse udienze nel corso degli ultimi mesi. La sentenza definitiva ha chiuso il contenzioso, confermando la posizione dell’ente giudiziario in merito alla divisione dei beni lasciati dal musicista.

Roma, 7 aprile 2026 – La corte d’Appello di Roma mette la parola fine alla querelle giudiziaria sull’ eredità di Pino Daniele, il cantautore partenopeo morto il 4 gennaio 2015, a 60 anni, per una crisi cardiaca. Due i nodi al centro della controversia legale tra il figlio primogenito Alessandro Daniele e la seconda moglie del cantautore, Fabiola Sciabbarrasi: una richiesta di denaro a seguito di un presunto “accordo verbale” e una controrichiesta relativa ai diritti d’autore e i diritti connessi sull’opera. Un doppio stop arrivato dai giudici capitolini, come ricostruisce il Corriere. Nella sentenza i magistrati romani hanno rispettato alla lettera le ultime volontà del cantautore, come documentate nel testamento segreto depositato presso un notaio e pubblicato il 12 gennaio del 2015, poco dopo la morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eredità Pino Daniele, doppio no dei giudici nella disputa tra il primogenito e la seconda moglie

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