La Corte d’Appello ha chiuso definitivamente, almeno nei gradi di merito, la lunga disputa legale tra gli eredi di Pino Daniele riguardo alla sua eredità. La vicenda giudiziaria, che si è protratta nel tempo, riguarda le questioni relative alla suddivisione dei beni e dei diritti del noto cantautore. La decisione della corte mette fine a un percorso giudiziario iniziato con la presentazione di vari ricorsi e opposizioni.

Si chiude, almeno nei gradi di merito, la complessa vicenda giudiziaria legata all’eredità di Pino Daniele. La Corte d’Appello di Roma ha infatti respinto sia i ricorsi sia i controricorsi presentati dagli eredi, mettendo un punto fermo a una disputa che andava avanti da anni e che aveva visto contrapporsi il figlio primogenito e la seconda moglie dell’artista. Al centro del confronto, non solo questioni economiche ma anche l’interpretazione delle volontà del cantautore, scomparso nel 2015 a seguito di problemi cardiaci. Una vicenda delicata, che ha intrecciato rapporti familiari, patrimonio artistico e aspetti giuridici complessi. Le richieste degli eredi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pino Daniele, testamento conteso: la Corte d’Appello mette un punto alla lunga battaglia legale tra gli eredi

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