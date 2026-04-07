Pino Daniele testamento conteso | la Corte d’Appello mette un punto alla lunga battaglia legale tra gli eredi
La Corte d’Appello ha chiuso definitivamente, almeno nei gradi di merito, la lunga disputa legale tra gli eredi di Pino Daniele riguardo alla sua eredità. La vicenda giudiziaria, che si è protratta nel tempo, riguarda le questioni relative alla suddivisione dei beni e dei diritti del noto cantautore. La decisione della corte mette fine a un percorso giudiziario iniziato con la presentazione di vari ricorsi e opposizioni.
Si chiude, almeno nei gradi di merito, la complessa vicenda giudiziaria legata all’eredità di Pino Daniele. La Corte d’Appello di Roma ha infatti respinto sia i ricorsi sia i controricorsi presentati dagli eredi, mettendo un punto fermo a una disputa che andava avanti da anni e che aveva visto contrapporsi il figlio primogenito e la seconda moglie dell’artista. Al centro del confronto, non solo questioni economiche ma anche l’interpretazione delle volontà del cantautore, scomparso nel 2015 a seguito di problemi cardiaci. Una vicenda delicata, che ha intrecciato rapporti familiari, patrimonio artistico e aspetti giuridici complessi. Le richieste degli eredi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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