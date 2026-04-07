A undici anni dalla scomparsa del cantautore, avvenuta nel gennaio del 2015, la corte d’Appello di Roma ha emesso una sentenza riguardante i diritti d’autore. La decisione ha respinto i ricorsi presentati dagli eredi del musicista, confermando la posizione della seconda moglie. La vicenda riguarda la divisione dei diritti legati alle opere dell’artista, e la sentenza si basa sui ricorsi e controricorsi depositati nel procedimento giudiziario.

A undici anni dalla morte di Pino Daniele, avvenuta il 4 gennaio del 2015 a Roma per una crisi cardiaca, giunge ora la sentenza della corte d’Appello di Roma che ha respinto i ricorsi e i controricorsi degli eredi del cantante. A raccontarlo oggi è Vincenzo Brunelli che, sul Corriere della Sera, ricostruisce la vicenda che in questi anni ha visto, da un lato, una richiesta di denaro avanzata dal primogenito di Pino sulla base di un presunto “accordo verbale”, e dall’altro, una contro richiesta relativa ai diritti d’autore e i diritti connessi sull’opera da parte di Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie di Pino Daniele. Il testamento del cantante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pino Daniele, è lite tra gli eredi sui diritti d’autore: il tribunale dà ragione alla seconda moglie Fabiola

Pino Daniele, lite per l'eredità tra figlio e seconda moglie. La sentenza sul testamento: "Ricorsi respinti"Al centro della causa tra Alessandro Daniele e Fabiola Sciabbarrasi c'erano un presunto accordo verbale e la divisione dei diritti d'autore e dei...

Pino Daniele, lite sull’eredità: rigettati i ricorsi del figlio e della seconda moglieRigettate dalla Corte d’Appello di Roma le richieste contrapposte nella causa sull’eredità di Pino Daniele: al centro del procedimento le pretese...

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PINO DELLA DISCORDIA! LA CORTE D’APPELLO DI ROMA HA RESPINTO DUE RICORSI DEGLI EREDI DI PINO DANIELE x.com