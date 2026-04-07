Pino Daniele contenzioso per l’eredità tra il primo figlio e la seconda moglie Fabiola
Nonostante la questione relativa all'eredità di Pino Daniele sia stata risolta, rimangono alcuni aspetti da chiarire riguardo ai beni lasciati dal musicista. La disputa legale ha coinvolto il primo figlio e la seconda moglie, portando a un contenzioso che si è concluso con una decisione definitiva. Tuttavia, alcuni dettagli sulla divisione degli immobili e dei diritti sul patrimonio continuano a essere oggetto di discussione tra le parti coinvolte.
Sebbene la questione che riguarda l'eredità di Pino Daniele sia chiusa, resta un interrogativo sui diritti d'autore tra il primogenito Alessandro e la seconda ex moglie, Fabiola Sciabbarrasi Nel 2012Pino Daniele aveva redatto un testamento molto chiaro per far sì che non ci fosse post mortem alcun contenzioso tra i suoi figli, le sue ex e la compagna. Infatti l’artista aveva tre figli avuti dalla prima moglie, Dorina Giangrande,Alessandro e Cristina, mentre altri tre avuti dalla seconda,Fabiola Sciabbarrasi,Sara, Sofia e Francesco. A ciò si aggiunge la compagna dell’artistaAmanda Bonini che però sembra essere stata esclusa dal testamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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