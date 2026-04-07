Nonostante la questione relativa all'eredità di Pino Daniele sia stata risolta, rimangono alcuni aspetti da chiarire riguardo ai beni lasciati dal musicista. La disputa legale ha coinvolto il primo figlio e la seconda moglie, portando a un contenzioso che si è concluso con una decisione definitiva. Tuttavia, alcuni dettagli sulla divisione degli immobili e dei diritti sul patrimonio continuano a essere oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Sebbene la questione che riguarda l'eredità di Pino Daniele sia chiusa, resta un interrogativo sui diritti d'autore tra il primogenito Alessandro e la seconda ex moglie, Fabiola Sciabbarrasi Nel 2012Pino Daniele aveva redatto un testamento molto chiaro per far sì che non ci fosse post mortem alcun contenzioso tra i suoi figli, le sue ex e la compagna. Infatti l’artista aveva tre figli avuti dalla prima moglie, Dorina Giangrande,Alessandro e Cristina, mentre altri tre avuti dalla seconda,Fabiola Sciabbarrasi,Sara, Sofia e Francesco. A ciò si aggiunge la compagna dell’artistaAmanda Bonini che però sembra essere stata esclusa dal testamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pino Daniele, contenzioso per l’eredità tra il primo figlio e la seconda moglie Fabiola

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