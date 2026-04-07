Negli ultimi mesi, i figli della famiglia reale hanno mostrato segnali chiari di evoluzione. Il primogenito si avvicina sempre di più al ruolo di erede, mentre la secondogenita viene spesso definita un’icona di stile. Il più piccolo ha avuto un cambiamento di atteggiamento che ha attirato l’attenzione dei media. Questi sviluppi indicano un passaggio graduale da bambini pubblici a figure più mature e riconoscibili.

Esiste un preciso momento in cui anche i royal children smettono di essere solo “i bambini sul balcone” e iniziano a incarnare qualcosa di più. Nel caso di Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis, quel passaggio sta avvenendo adesso, sotto gli occhi di tutti, tra apparizioni sempre più misurate e un’evidente evoluzione di carattere. George, l’erede che prende spazio (anche fisico). A dodici anni, George non è più solo il futuro re in potenza ma una presenza già definita. Nelle ultime apparizioni pubbliche è apparso visibilmente più alto dei fratelli, quasi a segnare fisicamente il suo ruolo. Ma il cambiamento è soprattutto attitudinale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Piccoli reali crescono: George sempre più erede, Charlotte icona, Louis cambia (e sorprende)

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