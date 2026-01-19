George Charlotte e Louis avrebbero già i primi incarichi reali | cosa stanno facendo per la corona

George, Charlotte e Louis, rispettivamente di 12, 10 e 7 anni, iniziano a svolgere i primi incarichi ufficiali legati alla famiglia reale. Pur essendo ancora giovani, hanno già assunto ruoli simbolici e rappresentativi, contribuendo alle attività istituzionali della corona. Questa fase segna un passo importante nel loro percorso di preparazione a future responsabilità pubbliche e ufficiali.

William e Kate, arrivano gli auguri di Natale: la tenera cartolina con George, Charlotte e Louis

William e Kate sorprendono con una dolce cartolina di Natale, raffigurante George, Charlotte e Louis in un momento di famiglia. Un’immagine che trasmette sorrisi, semplicità e il calore delle tradizioni natalizie della famiglia reale britannica. Un gesto intimo e affettuoso che rende ancora più speciale questa festività.

Chi è Maria Teresa Turrion Borrallo, la tata dei principi George, Charlotte e Louis premiata dal Re

Maria Teresa Turrion Borrallo, tata dei principi George, Charlotte e Louis, ha ricevuto la Royal Victorian Medal d’argento, uno dei riconoscimenti più prestigiosi attribuiti dalla famiglia reale britannica. Inserita nel team che si occupa dell’educazione dei giovani membri della famiglia Galles, la sua dedizione e professionalità sono state ufficialmente riconosciute dal sovrano Carlo III, consolidando il suo ruolo di figura di grande importanza all’interno della monarchia.

