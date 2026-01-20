Royal Family | George Charlotte e Louis avrebbero già i primi incarichi
Secondo fonti recenti, i figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, stanno iniziando a assumere i loro primi incarichi ufficiali all’interno della Royal Family. Si tratta di ruoli simbolici e rappresentativi, destinati a prepararli al loro futuro ruolo di membri della famiglia reale. Questi primi incarichi segnano un passo importante nel percorso di formazione e coinvolgimento pubblico dei giovani principi.
I figli di William e Kate stanno già ricoprendo ruoli per la corona. Ecco gli incarichi di George, Charlotte e Louis per la Royal Family La Royal Family britannica è sempre sotto i riflettori dei media, ma questa volta non sono i genitori dei principini, William e Kate, a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione ci sono infatti i piccoli George, Charlotte e Louis, che sembrano aver già iniziato a svolgere i loro primi incarichi ufficiali, pur essendo ancora molto giovani. LEGGI ANCHE: Trump pubblica sui social la bandiera Usa in Groenlandia: “Dobbiamo averla”. E minaccia una tassa sui vini del 200% George, Charlotte e Louis, rispettivamente di 12, 10 e 7 anni, sono stati finora considerati dei “Royal Babies”, partecipando a eventi ufficiali accanto ai genitori. 🔗 Leggi su Novella2000.it
George, Charlotte e Louis avrebbero già i primi incarichi reali: cosa stanno facendo per la coronaGeorge, Charlotte e Louis, rispettivamente di 12, 10 e 7 anni, iniziano a svolgere i primi incarichi ufficiali legati alla famiglia reale.
