Picchia il figlio al ristorante a Castel Gandolfo bloccato dai clienti | poi aggredisce poliziotti e sanitari

Un episodio si è verificato a Castel Gandolfo, dove un uomo ha colpito il proprio figlio di 12 anni durante una visita al ristorante. Dopo aver aggredito il ragazzo, l’uomo ha tentato di mettersi alla guida in stato di ebbrezza, ma è stato fermato dai clienti presenti. Successivamente, ha aggredito agenti di polizia e sanitari intervenuti per gestire la situazione.