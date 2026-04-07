Picchia il figlio al ristorante a Castel Gandolfo bloccato dai clienti | poi aggredisce poliziotti e sanitari
Un episodio si è verificato a Castel Gandolfo, dove un uomo ha colpito il proprio figlio di 12 anni durante una visita al ristorante. Dopo aver aggredito il ragazzo, l’uomo ha tentato di mettersi alla guida in stato di ebbrezza, ma è stato fermato dai clienti presenti. Successivamente, ha aggredito agenti di polizia e sanitari intervenuti per gestire la situazione.
Colpisce il figlio di 12 anni davanti ai clienti, poi tenta di guidare ubriaco e aggredisce agenti e sanitari. Arrestato 40enne dopo una colluttazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Choc al ristorante: picchia il figlio perché gli cade il cibo da tavola, poi aggredisce gli agentiHa preso a ceffoni il figlio "colpevole" di aver fatto cadere del cibo da tavolo.
Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madreAvevano rimproverato il figlio di due anni durante una cena al ristorante in un modo che, evidentemente, non è piaciuto ad altri quattro clienti.
Temi più discussi: Picchia il figlio piccolo nel ristorante, il padre (ubriaco) fermato dai clienti: terrore vicino Roma; Castel Gandolfo, una macchina parcheggiata prende fuoco e divampa nel costone boschivo: paura nel giorno di Pasquetta; Roma, Mattia Rizzetti travolto sulle strisce: il volo di una decina di metri e lo schianto a terra. La ricostruzione dell'incidente; Roma regina del cashless, corsa ai pagamenti digitali.
Choc al ristorante: picchia il figlio perché gli cade il cibo da tavola, poi aggredisce gli agentiHa preso a ceffoni il figlio colpevole di aver fatto cadere del cibo da tavolo. Poi, all'arrivo delle forze dell'ordine, si è scagliato contro gli agenti. Sono stati momenti di panico quelli vissuti ... romatoday.it
Picchia il figlio al ristorante a Castel Gandolfo, bloccato dai clienti: poi aggredisce poliziotti e sanitariUn uomo di 40 anni, residente a Ciampino, è stato arrestato alla vigilia di Pasqua sabato 4 dicembre 2026 dopo aver aggredito uno dei figli minorenni e aver dato in escandescenze in una trattoria ... fanpage.it
Buongiorno da Castel Gandolfo (RM) e Buona Pasqua dall’Arma dei Carabinieri! #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - facebook.com facebook
Buongiorno da Castel Gandolfo e Buona Pasqua dall’Arma dei #Carabinieri! #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #5aprile x.com