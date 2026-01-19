Rimproverano il figlio al ristorante genitori pestati da quattro clienti | la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

Durante una cena in un ristorante, un episodio di tensione ha coinvolto una famiglia: i genitori sono stati aggrediti da quattro clienti dopo aver rimproverato il loro bambino di due anni. L’incidente è iniziato con un rimprovero e si è concluso con una violenta rissa, con calci e pugni rivolti prima al padre e poi alla madre. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi in contesti pubblici.

Avevano rimproverato il figlio di due anni durante una cena al ristorante in un modo che, evidentemente, non è piaciuto ad altri quattro clienti. Al punto che questi si sono lanciato contro i due genitori e hanno iniziato a picchiarli con calci e pugni. La scena si è consumata a Mirandola, nel Modese, lo scorso novembre, ma solo ora sarebbe stata resa nota. Secondo quanto ricostruito dal commissariato locale, la coppia di genitori stava cenando quando hanno rimproverato il figlio di due anni. Agli ospiti vicini al loro tavolo però non sarebbero piaciuti i modi usati dai genitori nei confronti del bambino.🔗 Leggi su Open.online

