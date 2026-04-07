Piazza Pietro Lupo ecco come sarà | il nuovo spazio urbano pronto a fine anno

La demolizione dell’ex 'Palestra Lupo', un edificio in cemento armato con problemi strutturali, ha segnato l’inizio di una trasformazione nell’area di piazza Pietro Lupo. Questa operazione ha permesso di liberare uno spazio di grande importanza storica per la città, che sarà riqualificato entro la fine dell’anno. La modifica riguarda un’ampia zona che fino a poco tempo fa era caratterizzata da un edificio ormai non più utilizzabile.

“L’intervento si inserisce nel più ampio progetto Piano urbani integrati ‘CTA, una sintesi tra margini urbani’, volto a restituire dignità monumentale a spazi precedentemente percepiti come anonime aree di sosta e segnati dal degrado. Il cuore del progetto è la nuova piazza Pietro Lupo, concepita come un tappeto monumentale in pietra lavica etnea di circa 2.300 metri quadri”, spiegano dal Comune. “Lo spazio è stato disegnato con una maglia regolare di 100 moduli quadrati, predisposti con boccole tecniche per ospitare strutture temporanee. Questa flessibilità permetterà alla piazza di trasformarsi, all’occorrenza, in sede di mercati, eventi culturali, mostre o rassegne sportive, incoraggiando un uso spontaneo e sicuro dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

San Pietro, svelata l'opera che abbellirà il nuovo studentato privato. L'edificio sarà completato a fine 2026Una divinità solare “veglierà” sul nuovo edificio progettato da Mario Cucinella e costruito da TechBau Spa, in via del Crocifisso all'Aurelio.

Piazza Pietro Lupo occupata, i residenti: "Siamo in difficoltà, dove sono le autorità?"Dopo l'avvio dei lavori di riqualificazione, che prevedono l'abbattimento della palestra occupata e la realizzazione di un parcheggio pubblico, è...

Temi più discussi: Demolizione della palestra Lupo, Pd: 'Sgombero senza dialogo e sindaco assente'; Sgomberata l'ex palestra di piazza Lupo; Arci Catania, demolizione Palestra Lupo: Non si parla con le ruspe!; Catania, il consiglio comunale approva la variazione al bilancio di previsione ed altre delibere.

Ex palestra Lupo, iniziati i lavori di demolizione – VIDEOCATANIA - Hanno avuto inizio questa mattina i lavori di demolizione della ex palestra Pietro Lupo dismessa e ridotta in condizioni di degrado da una ... newsicilia.it

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Buongiorno Sicilia. . Sgomberata l’ex palestra di Piazza Pietro Lupo In collegamento da Piazza Pietro Lupo, Catania Edoardo Sergi con Gianni Piazza docente di Sociologia dei fenomeni politici UNICT e Pietro Pignataro attivista. Buongiorno Sicilia vi aspettia - facebook.com facebook

Catania: sgombero poliziesco e ruspe in azione contro la palestra Lupo Sgombero prima dell’alba di martedì 31 marzo per la Palestra Lupo attiva nel centro storico di Catania, in piazza Pietro Lupo. x.com