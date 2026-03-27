Piazza Pietro Lupo occupata i residenti | Siamo in difficoltà dove sono le autorità?

In piazza Pietro Lupo si sono verificati recentemente episodi di occupazione improvvisa da parte di persone non autorizzate. I residenti e i commercianti della zona hanno inviato una nota alla redazione, segnalando le difficoltà incontrate e chiedendo chiarimenti sulle azioni delle autorità competenti in merito alla situazione. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso questa comunicazione.

Dopo l'avvio dei lavori di riqualificazione, che prevedono l'abbattimento della palestra occupata e la realizzazione di un parcheggio pubblico, è iniziata una protesta permanente contro l'imminente sgombero Riceviamo e pubblichiamo la breve nota di un lettore, che rappresenta alla redazione le difficoltà con le quali devono, in questo delicato momento, fare i conti anche i residenti e i commercianti di piazza Pietro Lupo. Dopo l'avvio dei lavori di riqualificazione, che prevedono l'abbattimento della palestra occupata e la realizzazione di un parcheggio pubblico, è iniziata una protesta permanente contro l'imminente sgombero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Piazza Pietro Lupo occupata, i residenti: "Siamo in difficoltà, dove sono le autorità?" Articoli correlati Leggi anche: Lupo avvistato in provincia di Milano. Le raccomandazioni ai residenti “Libertà per l’Iran”: FdI in piazza a Milano per sostenere le donne che sfidano il regime. Dove sono le femministe?Il plauso del presidente del Senato Ignazio La Russa: «È fondamentale alzare la voce in difesa della libertà». Una raccolta di contenuti su Piazza Pietro Lupo Discussioni sull' argomento Catania, L.U.P.O. sotto sgombero.; Addio Piazza Lupo: area transennata, al via la demolizione. Piazza Lupo a Catania, danni al cantiere appena aperto, la condanna del Primo MunicipioL'episodio avvenuto dopo le 20. La nota della maggioranza: «Gli atti vandalici non fermeranno la rigenerazione» ... lasicilia.it Catania, da domani il cantiere in piazza Lupo: parcheggi al posto della ex palestraIn piazza Pietro Lupo da domani, lunedì, scatteranno alcune modifiche alla viabilità e sosta, ciò per consentire la cantierizzazione dell'area che, stando al progetto, prevede tra le altre cose la dem ... lasicilia.it Notiziario flash del 24 marzo 2026 Ritrovamento stupefacente e Picanello A Piedimonte Etneo incendia due auto Piazza Pietro Lupo, continua la protesta Da D’Annunzio a Marinetti al Verga Salvo Giuffrida #Catania #Cronaca #NotiziarioFlash # - facebook.com facebook