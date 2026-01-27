giorno della memoria zelensky depone una corona di fiori al memoriale di kiev

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Zelensky ha deposto una corona di fiori al Memoriale di Kiev, rendendo omaggio alle vittime dell’Olocausto e sottolineando l’importanza della memoria storica per prevenire future atrocità. Questa cerimonia rappresenta un momento di riflessione e rispetto per le vite sacrificato durante uno dei periodi più bui della storia.

Volodymyr Zelensky ha reso omaggio alle vittime dell’Olocausto nel Giorno della Memoria, che commemora la liberazione di Auschwitz-Birkenau nel 1945. Il presidente ucraino ha deposto delle candele al Memoriale di Babyn Yar a Kiev, insieme ai rappresentanti del Gabinetto dei Ministri e ai membri del corpo diplomatico. Zelensky ha affermato che l’Olocausto è un monito che ricorda all’umanità la necessità di unirsi per difendersi dall’odio: “Se non ci uniamo, allora il fascismo avrà la possibilità di rinascere in un Paese o in un altro, e di scatenare una guerra contro l’umanità”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

