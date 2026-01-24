In Puglia, il numero di discariche rischia di aumentare, rendendo urgente un intervento strutturale. Il sindaco Decaro ha annunciato la revisione del piano rifiuti, sottolineando la necessità di realizzare nuovi impianti di trattamento. Questa modifica mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a ridurre l’impatto ambientale, in un contesto che vede l’amministrazione impegnata su più fronti, tra sanità e vertenze occupazionali.

Dopo la sanità e le vertenze occupazionali, la nuova giunta Decaro comincia ad occuparsi degli altri dossier urgenti sul tavolo. Assessori e dirigenti sono già al lavoro negli uffici di via Gentile e ieri mattina hanno ricevuto la visita, a sorpresa, del governatore. Una occasione per salutare i dipendenti ma anche per iniziare ad approfondire alcune questioni rimaste irrisolte nella scorsa legislatura, soprattutto in materia ambientale e urbanistica. Il focus più importante è sui rifiuti, materia incandescente (come dimostra anche la recente bocciatura delle tariffe regionali da parte delle autorità competenti con il rischio di aumenti della Tari per i cittadini) e che ha bisogno di approfondimenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rifiuti, in Puglia troppe discariche. Decaro rivede il piano: «Necessari gli impianti»

Leggi anche: "Contributo per giovani, più alloggi e residente universitarie", il piano di Decaro per la casa in Puglia

Decaro: misure urgenti per la sanità e prime nomine Regione Puglia, imminente il piano per le liste d'attesaIl presidente Antonio Decaro annuncia l’imminente presentazione di un piano volto a ridurre le liste d’attesa nella sanità pugliese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Puglia tra luci e ombre: balneazione, acque top. Ma troppo gas serraPassando ai rifiuti, la percentuale dei comuni pugliesi che supera il target minimo è raddoppiata negli ultimi 6 anni, attestandosi nel 2023 al 59% del totale, mentre criticità si registrano ancora ... quotidianodipuglia.it

Troppi rifiuti, poca differenziata: Taranto in coda nella classifica LegambienteUna discesa senza freni. Ventitré posizioni perse negli ultimi 3 anni. Nella classifica della sostenibilità, Taranto scivola all’82simo posto su 106 città. A certificarlo è il Rapporto Ecosistema ... rainews.it

COLDIRETTI PUGLIA Arriva un’importante notizia per le aziende agricole sulla semplificazione della gestione dei rifiuti. Grazie al nostro lavoro, infatti, siamo riusciti a ottenere l’esenzione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per tutti gli imprenditori agricoli che - facebook.com facebook