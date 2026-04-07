Piano Provenzana 7 sciatori soccorsi e 2 multati | violato il Codice delle nevi

A Piano Provenzana, sette sciatori sono stati soccorsi dalle autorità, mentre altri due sono stati multati per aver violato le norme sul comportamento invernale. Le operazioni di soccorso sono state necessarie per garantire la sicurezza degli appassionati, mentre le sanzioni sono state comminate in seguito a controlli sulla conformità alle regole vigenti. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le disposizioni sul rispetto dell'ambiente e della sicurezza in aree sciistiche.

Sette persone soccorse e due sanzioni elevate: è questo il bilancio degli ultimi controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato presso gli impianti sciistici di Piano Provenzana. Gli interventi sono stati effettuati nei giorni scorsi dagli agenti della Questura di Catania, impegnati da mesi in un’attività di vigilanza per garantire la sicurezza sulle piste del versante Etna Nord. Controlli intensificati sulle piste dell’Etna Nord Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la presenza degli agenti presso gli impianti di Piano Provenzana si è rivelata fondamentale per assicurare la tranquillità degli appassionati della neve. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Piano Provenzana, 7 sciatori soccorsi e 2 multati: violato il "Codice delle nevi" Piano Provenzana affollata nonostante il fine stagione: sette sciatori soccorsi dalle "volanti delle nevi"Durante i controlli sul rispetto del "Codice della neve" sono state elevate due sanzioni: una per assenza di assicurazione obbligatoria e una per... Sulle piste di Piano Provenzana: 37 sciatori soccorsi dalla Polizia di Stato, sanzioni per snowboarder senza casco e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Numerosi interventi di soccorso sulle piste dell’Etna Sono stati giorni particolarmente intensi per le attività di soccorso... Temi più discussi: Etna, sciatori soccorsi... E multati a Piano Provenzana; Etna Nord, 7 sciatori soccorsi a Piano Provenzana; Catania, sciatori soccorsi e sanzionati da polizia a Piano Provenzana; Etna: soccorse 7 persone sulla neve. Etna Nord, controlli della Polizia di Stato a Piano Provenzana: soccorsi 7 sciatori e sanzionate irregolaritàSicurezza sulle piste dell’Etna, il bilancio della Polizia a Piano Provenzana: soccorsi sette sciatori negli ultimi giorni. Gli agenti del nucleo specializzato vigilano sul versante Nord del vulcano, ... cataniaoggi.it Piano Provenzana, sicurezza sulle piste: sette sciatori soccorsi dalla Polizia di StatoCATANIA - Proseguono i controlli e gli interventi di sicurezza sulle piste di Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna, sempre più frequentate dagli ... newsicilia.it Etna Sci is at ETNA NORD Piano Provenzana - Monte Conca - Linguaglossa. - facebook.com facebook Piano Provenzana affollata nonostante il fine stagione: sette sciatori soccorsi dalle "volanti delle nevi" x.com