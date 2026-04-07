Nel giro di pochi mesi, sono stati affittati soltanto tre alloggi privati attraverso la Fondazione per l’Abitare, rispetto all’obiettivo di raggiungere i cento immobili nel corso dell’anno. La cifra rappresenta una parte minima rispetto ai piani iniziali, che prevedevano il collocamento di un numero ben superiore di case. La differenza tra le previsioni e i risultati attuali evidenzia una lentezza nel processo di locazione degli immobili gestiti.

"Sono solo tre gli alloggi privati locati tramite la Fondazione per l’Abitare, a fronte dell’obiettivo di chiarato di cento entro l’anno". La consigliera comunale di Bolognacipiace Samuela Quercioli ha interrogato il Comune riguardo agli immobili messi a disposizione e ai contratti stipulati nell’ambito delle attività della Fondazione per l’Abitare, lo strumento per far fronte all’emergenza abitativa, trovando case da destinare a nuclei in difficoltà. Immobili messi a disposizione da soggetti diversi, tra cui il Comune, Asp, altre istituzioni pubbliche e soggetti privati. Per questo Quercioli chiede "trasparenza e un aggiornamento chiaro sullo stato delle risorse immobiliari e sull’effettivo utilizzo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano per l’abitare, sos case private: "Solo tre edifici locati in pochi mesi"

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