Darsena pubblica | Adesso bisognerà intensificare il confronto con l’Autorità Portuale

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la proposta di Forza Italia per la realizzazione di una darsena pubblica nel porto di Brindisi. Ora, si afferma, sarà necessario intensificare il confronto con l’Autorità Portuale per portare avanti il progetto. La decisione mira a coinvolgere maggiormente i cittadini e a promuovere la valorizzazione dell’area portuale.

Approvata all'unanimità, in consiglio comunale, la proposta avanzata dal gruppo di Forza Italia. Didonna: "Un risultato di notevole rilevanza" “L’approvazione all’unanimità, in Consiglio Comunale, della proposta presentata da Forza Italia per la realizzazione di una Darsena pubblica nel porto di Brindisi rappresenta un risultato di notevole rilevanza, nell’ottica di una valorizzazione di ogni forma di coinvolgimento dei cittadini di Brindisi nelle scelte che riguardano lo sviluppo economico del territorio”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia Nicola Di Donna. “Il nostro obiettivo – aggiunge Di Donna – era quello di ottenere un maggiore coinvolgimento del Comune di Brindisi nelle scelte che riguardano l’utilizzo delle banchine del porto interno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

