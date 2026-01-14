Litorale verso il traguardo Osservazioni sotto esame per il piano degli arenili

Il consiglio comunale sta esaminando le osservazioni sul Piano degli Arenili in una serie di quattro incontri consecutivi, iniziati ieri e previsti fino a venerdì alle 17. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso decisionale riguardante lo sviluppo e la gestione del litorale massese, con l’obiettivo di definire le strategie future per il tratto costiero e le sue aree limitrofe.

E' iniziata la maratona consiliare che segnerà il destino del litorale massese: un ciclo di quattro sedute consecutive, convocate ogni pomeriggio alle 17, da ieri a venerdì, per discutere e approvare le controdeduzioni al Piano Attuativo degli Arenili e dei Viali a Mare (PAAV). Questo percorso serrato rappresenta l'ultimo miglio di una navigazione amministrativa lunga oltre un quindicennio, iniziata idealmente con il Piano Strutturale del 2010, rimasta per anni in stallo tra rinvii e complessi confronti pubblici che hanno visto la città fermarsi, in alcuni tratti, agli standard urbanistici del 1999.

