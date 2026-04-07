Il Piacenza Calcio 1919 ha conquistato il primo posto nel torneo Emilio della Penna a Giulianova, durante il dodicesimo appuntamento. La squadra dei nati nel 2015 ha ottenuto un risultato di rilievo, dimostrando di essere tra le migliori della propria categoria. La vittoria è arrivata dopo una serie di incontri disputati durante la giornata, confermando la buona prestazione del gruppo.

Il Piacenza Calcio 1919 ha ottenuto un risultato di prestigio al dodicesimo appuntamento del torneo Emilio della Penna a Giulianova, con la squadra dei nati nel 2015 che si è aggiudicata il primo posto nella propria categoria. L’esperienza sportiva ha l’impiego di quattro diverse annate biancorosse, specificamente quelle del 2014, 2015, 2016 e 2017, tutte capaci di raggiungere le fasi finali della manifestazione. Questo dato testimonia una progressione qualitativa e una stabilità strutturale all’interno del vivaio della società piacentina. Il livello della competizione era particolarmente elevato, poiché il torneo ha il coinvolgimento di club professionistici di rilievo come l’Inter, la Roma, l’Atalanta BC, la Fiorentina, il Bologna FC e l’Empoli FC. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza Calcio domina a Giulianova: oro per i 2015 tra i giganti

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