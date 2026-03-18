Giulianova | la Tartaruga d’Oro per il 2026

A Giulianova, oggi, viene assegnata la Tartaruga d’Oro per il 2026, riconoscimento che premia l’impegno nella lotta contro la plastica. La città riceve anche il premio Plastic Free, confermando un percorso di sostenibilità iniziato a novembre 2024. La cerimonia si svolge alla presenza di rappresentanti istituzionali e volontari coinvolti nelle iniziative ambientali.

Giulianova riceve oggi il riconoscimento Plastic Free per l’impegno nel 2026, confermando un percorso di sostenibilità avviato a novembre 2024. La città abruzzese si distingue tra i 141 comuni italiani premiati al Teatro Olimpico di Roma il 14 marzo scorso. L’Assessore all’Ambiente Nausicaa Cameli ha ritirato la Tartaruga d’Oro, simbolo dell’iniziativa, sottolineando come piccole modifiche alle abitudini quotidiane possano generare impatti significativi sulla tutela del territorio e del mare. Il protocollo d’intesa firmato con l’organizzazione no profit Plastic Free segna una svolta concreta nella lotta all’inquinamento da plastica. Dalla firma del protocollo alla cerimonia romana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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