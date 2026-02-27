Vaccino Covid Pfizer braccio paralizzato | indennizzo a vita per un 55enne

Un uomo di 55 anni ha ricevuto un indennizzo a vita a seguito di un effetto avverso legato al vaccino Covid Pfizer. La decisione riguarda un compenso periodico destinato a coprire le conseguenze permanenti di una reazione inattesa. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di procedure legali e risarcimenti relativi a effetti collaterali dei vaccini.

Il ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla vaccinazione anti-Covid a cui si era sottoposto nel marzo del 2021. A condannarlo, dopo due anni di giudizio, è stato il giudice della sezione Lavoro del tribunale di Agrigento. L’uomo, come da indicazioni ministeriali, si era sottoposto alla seconda dose di vaccino, il Pfizer-BioNTech. Dopo circa 3 mesi, oltre ai dolori al braccio sinistro, ha avuto una amiotrofia nevralgica o sindrome di Parsonage-Turner, con una quasi paralisi dell’arto. Fatta la segnalazione all’Aifa, per sospetta reazione avversa al vaccino, la commissione aziendale dell’Asp di Agrigento ha dispensato il paziente dalla terza dose. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

