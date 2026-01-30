Dopo il Covid Pfizer punta sui farmaci anti obesità | I consumatori sono disposti a pagarli come per il Viagra

Pfizer cambia rotta e si lancia nel mercato dei farmaci contro l’obesità. Dopo aver dominato con i vaccini anti-Covid, ora punta a un settore che cresce rapidamente e che potrebbe valere fino a 150 miliardi di dollari entro il 2030. I consumatori sono disposti a pagare, come dimostra il successo del Viagra, e l’azienda non vuole perdere terreno.

Dopo aver dominato il settore dei vaccini anti-Covid, uno dei prodotti farmaceutici più redditizi della storia, con circa 37 miliardi di dollari di vendite nel solo 2021, Pfizer punta ora a replicare quel successo in un altro mercato in fortissima crescita: quello dei farmaci contro l’obesità, potenzialmente destinato a raggiungere 150 miliardi di dollari entro il 2030. È questo il messaggio centrale emerso dall’intervento dell’amministratore delegato Albert Bourla all’ultima JPMorgan Healthcare Conference: archiviata l’era coronavirus, Pfizer vuole diventare uno degli attori chiave del mercato dell’ obesità.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

