Petrucci loda Gravina | È stato un buon presidente peccato non abbia calciato lui il rigore a Zenica! Ct? Punterei su Mancini vi spiego

L’ex presidente del Coni ha commentato le recenti dimissioni del presidente della FIGC, esprimendo apprezzamento per il suo operato e sottolineando alcuni dettagli legati alla gestione. Nel corso di un’intervista, ha anche parlato delle possibili scelte per la guida della nazionale italiana, indicando il nome di un ex commissario tecnico. La sua analisi si concentra sui cambiamenti recenti e sulle prospettive future del calcio italiano.

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