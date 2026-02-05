Arrigo Sacchi ha scelto di sostenere Vergara per la nazionale, insieme a Palestra e Pio Esposito. Sabatini conferma che il giocatore ha numeri molto forti e che anche Conte ne è consapevole. La candidatura di Vergara si fa sempre più concreta, mentre si aspetta solo la decisione finale delle scelte di Mister Mancini.

Vergara. Arrigo Sacchi lo sponsorizza per la Nazionale, insieme con Palestra e Pio Esposito. Ne parla bene anche Walter Sabatini. Entrambi sulla Gazzetta dello Sport. Cominciamo da Sacchi: Detto che l’assurda invasione degli stranieri (cui non corrisponde un aumento di qualità, questo va chiarito) penalizza le scelte del commissario tecnico, c’è qualche nome da segnare sul taccuino, e sono certo che Gattuso ne avrà già preso nota. Faccio tre nomi:Marco Palestra del Cagliari, cresciuto nell’Atalanta che è ancora proprietaria del cartellino, difensore esterno;Antonio Vergara del Napoli, centrocampista con spiccate doti offensive che Antonio Conte, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la sua squadra, sta inserendo con continuità; Pio Esposito, attaccante dell’Inter che, in pochi mesi, ha saputo prendersi il palcoscenico e sta dimostrando di avere qualità tecniche e movimenti da centravanti di razza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sacchi sponsorizza Vergara per la Nazionale. Sabatini: «Ha numeri formidabili e Conte lo sa bene»

Antonio Cassano si è detto impressionato da Vergara, e ha sottolineato che anche Conte sta contribuendo a farlo giocare.

A Napoli, Vergara si sta facendo notare.

