Marocchi su Pio Esposito | Lui è fortissimo vi spiego perché Sostituisce anche Thuram!

Marocchi loda Pio Esposito, definendolo fortissimo e spiegando perché. Durante il pre partita della sfida tra Cremonese e Inter, l’ex calciatore ha commentato la situazione dei giovani talenti italiani, partendo proprio da Esposito. Marocchi ha detto che il ragazzo può sostituire anche Thuram, sottolineando la sua crescita e il suo grande potenziale.

