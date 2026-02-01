Marocchi su Pio Esposito | Lui è fortissimo vi spiego perché Sostituisce anche Thuram!
Marocchi loda Pio Esposito, definendolo fortissimo e spiegando perché. Durante il pre partita della sfida tra Cremonese e Inter, l’ex calciatore ha commentato la situazione dei giovani talenti italiani, partendo proprio da Esposito. Marocchi ha detto che il ragazzo può sostituire anche Thuram, sottolineando la sua crescita e il suo grande potenziale.
di Paolo Moramarco Marocchi ha commentato nel pre partita di Cremonese Inter la situaizone italiana con i giovani talenti, partendo da Pio Esposito. In occasione della sfida tra Cremonese e Inter, Giancarlo Marocchi ha voluto elogiare il giovane centravanti nerazzurro Francesco Pio Esposito dagli studi di Sky Sport, confermando il suo ottimo momento di forma e la sua solidità anche in competizioni internazionali. Marocchi ha parlato delle qualità del giocatore, che sta dimostrando una grande capacità di adattamento e crescita. PIÙ CHE UN GIOCATORE DI SERIE A – «Pio Esposito è fortissimo, fortissimo, perché lui sta facendo benissimo in Serie A ma anche nelle coppe, per esempio anche quando è chiamato a sostituire Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
