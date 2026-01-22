Controlli nei locali tra carenze igieniche e animali infestanti | scattano chiusure sanzioni e sequestri

Nella città di Genova, recenti controlli effettuati da carabinieri e Asl 3 hanno rilevato carenze igieniche e la presenza di animali infestanti in cinque locali. Le verifiche hanno portato all’applicazione di sanzioni, sequestri e chiusure, per garantire la tutela della salute pubblica e la conformità alle normative. Questi interventi dimostrano l’impegno delle autorità nel mantenere standard di sicurezza e igiene nei locali pubblici.

Si sono conclusi con sanzioni, sequestri e chiusure i controlli dei carabinieri e di Asl 3 in cinque locali di Genova. È successo nella serata di martedì 20 gennaio, quando i militari della compagnia Genova Centro, con il supporto di Asl 3 Ats Liguria, hanno ispezionato diversi locali tra bar.

