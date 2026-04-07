Nella notte a Fano, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratello all’interno della propria abitazione. I tre, di origine bengalese, sono stati portati all’ospedale Torrette di Ancona. Due di loro sono in prognosi riservata, mentre uno ha riportato ferite meno gravi. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e attualmente si trova sotto custodia.

Nella notte, nella propria abitazione a Fano (PU), un 21enne ha accoltellato genitori e fratello. I tre, di origine bengalese, sono ricoverati all’ospedale Torrette di Ancona: due in prognosi riservata. Grave ma non in pericolo di vita il padre. Da chiarire le cause dell’aggressione, che stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata premeditata. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pesaro, accoltella genitori e fratello: fermato 21enne di Fano

Accoltella i genitori e il fratello, fermato un 21enne: "Era un gesto che meditavo da tempo"Poteva essere una strage familiare, quella compiuta la scorsa notte da un ragazzo di 21 anni di origine bengalese.

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Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: Volevo farlo da tempoDramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni. tpi.it

Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte: sono graviI più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata. A chiamare i soccorsi è stata la madre del ragazzo poco prima delle ore 4:00 della notte tra lunedì di Pasquetta e ... fanpage.it

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