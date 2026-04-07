Nella notte, un giovane di 21 anni di origine bengalese ha ferito con un coltello i genitori e il fratello. La polizia ha arrestato il ragazzo poco dopo l’accaduto. Il 21enne ha dichiarato di aver pianificato il gesto da tempo. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le forze dell’ordine e le persone della zona. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità e i motivi dell’accaduto.

Poteva essere una strage familiare, quella compiuta la scorsa notte da un ragazzo di 21 anni di origine bengalese. Nelle scorse ore il giovane ha accoltellato i suoi genitori e il fratello più piccolo, di soli 16 anni, a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. "Era un gesto che meditavo da tempo", avrebbe detto il ragazzo, dopo essere stato fermato dai carabinieri. Non avrebbe però spiegato i motivi che l'hanno portato a compiere un'azione così efferata. Gravissimo il padre ricoverato in ospedale. L'episodio è avvenuto intorno alle 3.50 della scorsa notte. L'accusa è di tentato triplice omicidio. Le tre persone ferite - il padre 46enne del responsabile dell'aggressione, la madre 43enne e il fratello 16enne - sono state trasferite in ospedale ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accoltella i genitori e il fratello, fermato un 21enne: "Era un gesto che meditavo da tempo"

Accoltella i genitori e il fratellino nella notte, due feriti sono gravissimi: 21enne fermatoFano (Pesaro e Urbino), 7 aprile 2026 – Tentato triplice omicidio nella notte, a Fano.

Leggi anche: Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore a Fano, due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»

Temi più discussi: Prof accoltellata, il 13enne a un’amica: Tagliati o rivelo i tuoi segreti; 13enne dopo aver accoltellato l'insegnante: Volevo uccidere anche i miei; Insegnante accoltellata a Bergamo, l'interrogatorio del tredicenne: ha parlato davanti al giudice per 45 minuti. Sentiti anche i suoi genitori; Genitori smarriti.

Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratellino nella notte: due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»Notte di violenza a Fano. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di circa ... leggo.it

Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore a Fano, due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»FANO - Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e ... ilmessaggero.it

Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore a Fano, due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo» - facebook.com facebook

Catania, accoltella la moglie in strada perché vuole separarsi. Il disperato tentativo di fuga in un negozio x.com