Terni controllo conti pubblici e PNRR | commissione consiliare monitora 120 milioni di investimenti in 30 mesi

La commissione consiliare del Comune di Terni ha concluso un ciclo di controlli sui 120 milioni di euro investiti in progetti PNRR negli ultimi trenta mesi. L’obiettivo era verificare come vengono spesi i soldi pubblici e pianificare interventi futuri. Il presidente Andrea Sterlini ha detto che i monitoraggi hanno già portato benefici concreti alla città e che continueranno con la stessa attenzione anche nei prossimi due anni e mezzo. La città si prepara a gestire meglio le risorse e a mantenere sotto controllo i propri investimenti pubblici.

Terni si guarda intorno, controlla come vengono spesi i soldi pubblici e si prepara a un futuro di manutenzioni e monitoraggi: la prima commissione consiliare del Comune ha concluso un intenso periodo di trenta mesi di verifiche e approfondimenti, un lavoro che, secondo quanto dichiarato dal presidente Andrea Sterlini, ha già portato benefici concreti alla città e che continuerà a essere svolto con la stessa determinazione nei prossimi trenta mesi di mandato. La conferenza stampa di recapito, tenutasi nella giornata di venerdì 6 febbraio, ha delineato un quadro di attività estesa e capillare, che ha visto i consiglieri impegnati in audizioni, sopralluoghi e un costante raccordo con i quartieri e i residenti.

