L’ultimo tabù da sfatare all’ora di pranzo

Domani, l’Arezzo cerca di superare un nuovo ostacolo in questa stagione, affrontando la Juve B al Comunale. Dopo aver sfatato diversi tabù, i biancorossi tentano di ottenere la prima vittoria contro questa squadra, che rappresenta uno degli avversari storicamente più ostici. Si tratta di un’occasione importante per confermare il momento positivo e consolidare la propria posizione in classifica.

Domani l’Arezzo dovrà sfatare un altro tabù in questa stagione dopo stanno cadendo, uno a uno, tutte le squadre storicamente avverse al Cavallino: battere per la prima volta al Comunale la Juve B dopo aver interrotto il sortilegio delle seconde squadre nel match d’andata. Sono otto gli incroci complessivi tra amaranto e bianconeri e il bilancio conta sei vittorie della Vecchia Signora che all’ombra di San Cornelio non ha mai perso. L’unico successo del Cavallino risale proprio all’ultimo confronto diretto che si è giocato ad Alessandra il 14 settembre scorso e valevole per il girone d’andata. Gli amaranto conquistatarono la prima vittoria contro la Juve B grazie a una rocambolesca rimonta dopo essere stati sotto per 2-0 per i gol di Turicchia e Turco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

