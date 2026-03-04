Milan fra tabù da sfatare e cerotti Leao alla ricerca del gol nel derby

Il Milan si prepara a sfidare l’Inter nel derby, con l’obiettivo di interrompere un tabù e mettere a segno il primo gol stagionale di Leao nel match. I rossoneri arrivano con sei partite senza sconfitte e vogliono affrontare la partita senza pensare troppo alla classifica, ma concentrandosi sul divertimento e sulla voglia di conquistare un risultato positivo contro i rivali nerazzurri.

Non pensare alla classifica ma divertirsi e godersi il momento. Cercando di giocarsi il derby con l'Inter alla pari (sei partite senza sconfitte per i rossoneri) e provare a vincerlo, proprio come accaduto all'andata. Nello spogliatoio di Milanello c'è la profonda convinzione di poter regalare una grande soddisfazione ai tifosi domenica, basandosi non solo sull'effetto "campanile" (che alla fine in certe sfide premia la squadra sfavorita), ma soprattutto sui numeri. Cinquantasette punti dopo 27 turni (ovvero due terzi del campionato) non sono pochi, visto che la media è di 2,1 a partita. Ma poi c'è il + 9 sul quinto posto occupato dal Como e il +10 sulla Juventus (sesta).