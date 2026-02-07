Una storia di dignità e coraggio silenzioso | la Giunta delibera di intitolare la sala lettura della biblioteca al giornalista Angelo Meli

La Giunta ha deciso di intitolare la sala lettura della biblioteca al giornalista Angelo Meli. La scelta vuole rendere omaggio a un uomo che ha scritto con dignità e coraggio silenzioso, senza mai cercare attenzione. La decisione è stata accolta con rispetto e riconoscimento da parte della comunità, che ricorda Meli come esempio di integrità e passione.

Non una targa su un muro. Ma un abbraccio al "cronista gentiluomo" che ha fatto della comunicazione un baluardo di legalità Ci sono nomi che restano impressi nei cuori. Ci sono storie che profumano di carta stampata, di dignità e di quel coraggio silenzioso che non urla mai, ma agisce. A Canicattì, la giunta comunale ha scelto di rendere omaggio a uno dei suoi figli più cari: la sala lettura della biblioteca del Centro culturale "San Domenico" porterà uno di quei nomi: quello di Angelo Meli. La delibera dell'Esecutivo Corbo è di ieri. L'istanza di deroga ai sensi della normativa vigente per poter procedere con la proposta di intitolazione alla memoria del giornalista Angelo Meli è stata invece inviata alla Prefettura lo scorso 29 gennaio.

