Frosinone Biblioteca comunale Turriziani | sabato inaugurazione e intitolazione Sala Sperduti

La Biblioteca comunale “Turriziani” di Frosinone celebra un importante evento di inaugurazione sabato 31 gennaio. Alle ore 12, sarà aperta al pubblico la nuova sala al piano terra, intitolata a due figure di rilievo, in seguito a una cerimonia ufficiale voluta dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco Riccardo Mastrangeli. Un momento di riflessione e valorizzazione culturale per la comunità locale.

Sabato 31 gennaio, alle ore 12, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sala posta al piano terra della Biblioteca comunale “Turriziani”, che sarà intitolata – come voluto dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal Sindaco Riccardo Mastrangeli – a due figure di grande rilievo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Frosinone Biblioteca La biblioteca comunale Antonino Arcidiaco è diventata realtà: inaugurazione a San Lorenzo La Biblioteca Comunale Antonino Arcidiaco è stata ufficialmente inaugurata a San Lorenzo, offrendo un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla lettura. Frosinone, torna il mercatino in piazza Turriziani Il 18 gennaio, piazza Turriziani a Frosinone ospiterà nuovamente il mercatino degli artigiani del Borgo ODV. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Frosinone Biblioteca Argomenti discussi: Frosinone, sospensione delle attività didattiche ed educative in alcuni istituti il 22 gennaio. Biblioteca comunale di Frosinone, dopo un anno e mezzo riaprono le sale per lo studioDa ieri mattina, dopo un anno e mezzo, è finalmente possibile tornare a studiare nella biblioteca comunale di Frosinone. Alle 9 è scattata l’ora, attesa dai frequentatori della biblioteca Norberto ... ilmessaggero.it Frosinone, vietato giocare a pallone in piazza Turriziani: si rischiano multe fino a 500 euroQualcuno lo aveva detto, a costo di apparire un bastian contrario con la puzzetta sotto il naso. La nuova piazza Turriziani è bella, anzi bellissima, ma forse poco adatta alle scorribande dei bambini. ilmessaggero.it I bimbi sperduti di Piter Punk (@ibimbisperdutidipiterpunk) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.