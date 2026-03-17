Violenze in carcere testimone | Accuse inventate contro agenti
Un testimone ha dichiarato che nel carcere di Santa Maria Capua Vetere si sarebbe verificato un tentativo di depistaggio da parte dei detenuti, che si sarebbero auto lesionati e avrebbero inventato aggressioni contro gli agenti penitenziari. La testimonianza si concentra su presunte accuse false e comportamenti orchestrati all’interno della struttura carceraria, dove si sarebbero verificati episodi di autolesionismo e falsi rapporti di aggressione.
Tempo di lettura: 3 minuti Un “complotto” organizzato contro gli agenti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere dai detenuti, che “si sarebbero auto lesionati inventando aggressioni mai subite o tagliandosi la barba”. E’ così che un ex recluso sentito come testimone ha spiegato in aula quanto accaduto il 6 aprile del 2020 nell’istituto di pena casertano, quando quasi 300 agenti effettuarono una perquisizione straordinaria nel reparto Nilo rendendosi responsabili – secondo l’accusa – di pestaggi e violenze ai danni di circa 300 detenuti. Il maxiprocesso che ne è scaturito si sta tenendo davanti alla Corte di Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ aula bunker annessa al carcere, con 105 imputati tra agenti, funzionari del Dap e medici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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