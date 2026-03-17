Un testimone ha dichiarato che nel carcere di Santa Maria Capua Vetere si sarebbe verificato un tentativo di depistaggio da parte dei detenuti, che si sarebbero auto lesionati e avrebbero inventato aggressioni contro gli agenti penitenziari. La testimonianza si concentra su presunte accuse false e comportamenti orchestrati all’interno della struttura carceraria, dove si sarebbero verificati episodi di autolesionismo e falsi rapporti di aggressione.

Tempo di lettura: 3 minuti Un “complotto” organizzato contro gli agenti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere dai detenuti, che “si sarebbero auto lesionati inventando aggressioni mai subite o tagliandosi la barba”. E’ così che un ex recluso sentito come testimone ha spiegato in aula quanto accaduto il 6 aprile del 2020 nell’istituto di pena casertano, quando quasi 300 agenti effettuarono una perquisizione straordinaria nel reparto Nilo rendendosi responsabili – secondo l’accusa – di pestaggi e violenze ai danni di circa 300 detenuti. Il maxiprocesso che ne è scaturito si sta tenendo davanti alla Corte di Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ aula bunker annessa al carcere, con 105 imputati tra agenti, funzionari del Dap e medici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenze in carcere, testimone: “Accuse inventate contro agenti”

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