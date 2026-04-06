Nella tarda mattinata di oggi a Sant’Enea, una frazione agricola vicino a Perugia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo di 60 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato schiacciato dal trattore mentre si trovava sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi a Sant’Enea, località agricola a Perugia, dove un uomo di 60 anni è rimasto schiacciato dal suo trattore. L’allarme è scattato intorno alle ore 12, quando due pattuglie della Polizia Locale sono intervenute sul luogo dell’incidente, segnalato come grave ribaltamento di un mezzo agricolo in un oliveto. All’arrivo, gli agenti hanno trovato il conducente, E. M., intrappolato sotto il veicolo rovesciato e senza alcun segno di vita. Il terreno scosceso e impervio dell’oliveto ha reso più complessa la dinamica dell’incidente: il trattore avrebbe perso aderenza durante le manovre, provocando il tragico ribaltamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Tragico incidente a Sant’Enea: muore schiacciato dal trattore un sessantenne

Meris Corazza muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato, capace e cauto». Indagini sull'incidenteBRUGNERA (PORDENONE) - Stava lavorando sul trattore quando è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo.

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Si ribalta con il trattore, muore a 60 anniTragico incidente agricolo a Sant’Enea, Perugia. Sul posto soccorritori, vigili del fuoco e polizia locale. Attivato anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ... lanazione.it