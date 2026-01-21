È stato trovato senza vita nel campo, schiacciato dal trattore, il ragioniere Enzo Desiderio Castiglioni. La scoperta è stata fatta dal figlio, preoccupato per l’assenza di Castiglioni dalla cena. L’accaduto ha suscitato grande dolore tra i familiari, che ricordano l’uomo come una persona affidabile e rispettata. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente in un contesto di grande dolore e sorpresa.

di Alfredo Marchetti Non si era presentato a cena. Enzo Desiderio Castiglioni non aveva mai avuto comportamenti del genere e questa stranezza ha subito messo in allarme i familiari. Una volta arrivato al campo di famiglia a Fornoli di Villafranca il figlio Alessio si è trovato davanti alla tragedia: il padre di 72 anni era sotto al motocoltivatore. La drammatica scoperta lunedì sera, quando ormai era buio da ore. "Siamo profondamente colpiti – racconta –, un uomo buono, conosciuto da tutti. Da tempo aveva problemi con una gamba, si era portato la stampella dietro. Appena non si è presentato a cena ho avuto un sesto senso, era successo qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore schiacciato dal trattore . Trovato dal figlio nel campo . Addio al ragioniere Castiglioni

Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Bresciano, 43enne muore schiacciato dal trattore a Rodengo Saiano

Leggi anche: Brescia, muore schiacciato dal trattore

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Tragedia nei campi in Lunigiana: pensionato muore schiacciato dal trattore; Vanzago, schiacciato da una pompa idrovora mentre lavora nel terreno tanto amato: choc per la morte di Fiorenzo; Muore schiacciato dal trattore . Trovato dal figlio nel campo . Addio al ragioniere Castiglioni; Addio Loris, per noi è un colpo devastante.

Schiacciato dal trattore, muore 43enne nel BrescianoTragedia questa mattina nelle campagne nel Bresciano: un 43enne originario del Ghana è rimasto ucciso dopo essere stato travolto dal trattore che stava manovrando durante il lavoro. L'uomo lavorava da ... ansa.it

Muore schiacciato dal trattore. Tragedia a Liè nel FolignateUn uomo di 44 anni ha perso la vita in località Liè, nel comune di Foligno, mentre era intento a lavorare in un terreno agricolo di famiglia con il trattore. L’uomo si è ribaltato con il mezzo pesante ... lanazione.it

Muore a 70 anni schiacciato dall'autobotte, due indagati per omicidio stradale: chi era la vittima --> https://www.nordest24.it/maserada-incidente-mortale-severino-bellan-omicidio-stradale - facebook.com facebook

Ospedaletto Euganeo, operaio muore schiacciato in una pressa durante la manutenzione. La tragedia in una ditta di trattamento rifiuti. A perdere la vita un 59 enne di origini albanesi. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. x.com