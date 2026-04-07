Persefone chi è la prima Principessa Disney dimenticata

Persefone viene riconosciuta come la prima Principessa Disney, anche se spesso viene dimenticata. La sua figura ha tutte le caratteristiche tipiche delle protagoniste dei film di animazione, ma la sua storia non è molto conosciuta. La sua figura rappresenta un esempio di personaggio che avrebbe potuto aprire la strada alle future principesse della casa di produzione. La sua presenza nel panorama delle figure femminili animate risale agli albori delle produzioni Disney.

Ecco la storia di Persefone, considerata la prima Principessa Disney poiché vanta tutte le caratteristiche di quelle successive. E’ la protagonista del cortometraggio “La dea della primavera“, uscito nel 1934, che vede per la prima volta come protagonista un essere umano e non un essere antropomorfo. Persefone gettava le basi per tutte le Principesse Disney del futuro: munita cioè di bellezza, intelligenza, gentilezza, bontà, amore per la natura e diretto contatto con essa. Rapporto di amicizia con gli animali, da salvare e che le salvano. E’ opinione diffusa che la prima Principessa Disney fosse Biancaneve, film uscito nel 1937, che ha dato il via a tutte le altre figure femminili giunte dopo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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