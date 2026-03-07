Stasera alle 20,45 e domani alle 16,45 al Teatro del Cestello va in scena lo spettacolo teatrale e musicale 'Madre – mistero di Kore'. L’opera, scritta e diretta da Roberto Riviello, vede sul palco Donatella Alamprese e Anna Chiara Fabbrizio. L’evento propone una rivisitazione del mito di Demetra e Persefone, concentrandosi sul legame tra madre e terra.

Stasera (ore 20,45) e domani (ore 16,45) al Teatro del Cestello debutta lo spettacolo teatrale e musicale ’Madre – mistero di Kore’, scritto e diretto da Roberto Riviello con Donatella Alamprese, voce cantante e recitante, e Anna Chiara Fabbrizio. Le coreografie sono di Cristina Borgia e Angela Menicatti, le scene di Cecilia Micolano. Lo spettacolo trae spunto dall’antico mito greco di Demetra e KorePersefone (la dea delle messi e la regina degli Inferi), che racconta come gli uomini hanno scoperto l’agricoltura e in particolare la coltivazione del grano, dando così inizio a una forma di civiltà più evoluta, abbandonando il nomadismo e diventando stanziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mito di Demetra e Persefone. Madre, l’amore per la terra

Proverbi e tradizioni del mese marzo. Il mito di Persefone e il ritorno della primaveraLa primavera è nell’aria e già all’inizio del mese di marzo è impossibile non percepire il cambiamento, a partire dalla luce.

"Il ritorno di Persefone": al giardino botanico il viaggio tra mito, arte e identità sicilianaNuovo appuntamento culturale al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ancora una volta apre i propri spazi alla cultura e...

[Myth-meets-science] Demeter: How a Mother’s Love Explains the Seasons

Contenuti utili per approfondire Il mito di Demetra e Persefone Madre....

Temi più discussi: Il mito di Demetra e Persefone. Madre, l’amore per la terra; Quando il mito diventa MitoCanto; MitoCanto Dementra: l’opera sarda conquista la Cina a Marzo; La stagione invernale e la mancanza di una parte di sé: il mito di Persefone e Demetra.

Il mito di Demetra e Persefone. Madre, l’amore per la terraStasera (ore 20,45) e domani (ore 16,45) al Teatro del Cestello debutta lo spettacolo teatrale e musicale ’Madre – mistero di Kore’, scritto e diretto da Roberto Riviello con Donatella Alamprese, voce ... lanazione.it

L'opera Demetra di Giuseppe Elia Monni debutta in CinaCantare il mito con una concezione moderna del rapporto tra parola, melodia e racconto epico. Demetra è un prodotto nato in Sardegna: testi e musiche sono dello scrittore cagliaritano Giuseppe Elia ... unionesarda.it

Il 13 marzo, con un po’ di anticipo, daremo il via alla primavera del forno. Dalle 19 ci troveremo davanti alle nuove stanze di Demetra. La Piazza prende forma: staremo insieme e @gweniferraymond suonerà per noi. Speriamo che le parole saran belle, che il t - facebook.com facebook