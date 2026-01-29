le leggi razziali in prima persona a caina la storia dimenticata

A Caina, per la prima volta, due uomini hanno deciso di parlare. Romano Caffaz, ex consigliere socialista e medico, e Adriano Romanella, commerciante di giocattoli, raccontano le loro esperienze sotto le leggi razziali. Hanno deciso di condividere le proprie storie per non dimenticare.

Le leggi razziali raccontate da chi le subì in prima persona. Per la prima volta il medico ed ex consigliere socialista Romano Caffaz e lo storico commerciante di giocattoli Adriano Romanella racconteranno la propria persecuzione. Entrambi erano ancora bambini, ma indelebile hanno scoplito nella memoria episodi vergognosi che nessun bambino dovrebbe mai vivere. Lo faranno intervistati dal consigliere di opposizione Simone Caffaz e da Brando Sanguinetti domani alle 17 nella biblioteca di quartiere Nuova Caina all’interno del complesso rigenerato dellErp. Ospiti del circolo Arci Spazio Alberica e del Laboratorio Nuova Caina, i due discendenti di famiglie ebraiche carraresi sono stati invitatt da Maria Mattei, consigliera e ricercatrice storica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

