le mosse di muhammad ben salman riad ago della bilancia nella partita

Il leader saudita Muhammad ben Salman si trova coinvolto in una situazione complessa dopo l’uccisione di Ali Khamenei. Il conflitto si estende dal Mediterraneo al Golfo, coinvolgendo direttamente Riad nel nuovo round di tensioni. Le mosse di MBS sono sotto osservazione mentre il rischio di escalation aumenta nella regione.

Il leader saudita Muhammad ben Salman (Mbs) si ritrova al centro del vortice apertosi dopo l’uccisione di Ali Khamenei, mentre il nuovo round di guerra si estende dal Mediterraneo al Golfo, proprio nel cortile di casa di Riad. Con le capitali arabe alleate di Washington sotto pressione, il principe ereditario è chiamato a imprimere la direzione alla risposta a Teheran, tra contenimento dell’escalation e gestione politica della vulnerabilità del sistema di potere iraniano. Per il secondo giorno consecutivo attacchi iraniani hanno colpito obiettivi in Arabia Saudita, in Oman - Paese a lungo mediatore tra Washington e Teheran e finora risparmiato - e negli altri quattro Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

