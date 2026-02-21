Simone Deromedis ago della bilancia alle Olimpiadi | skicross sul filo dell’equilibrio sfilza di pretendenti

Simone Deromedis ha conquistato la vittoria nell’ultima gara di Coppa del Mondo di skicross disputata il 31 gennaio in Val di Fassa, confermando la sua competitività. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, che ora aspettano con entusiasmo la sua prova alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione di oggi, prevista alle 10, si svolge in un contesto di grande equilibrio tra i favoriti della specialità.

Simone Deromedis ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di skicross andata in scena lo scorso 31 gennaio in Val di Fassa e si presenterà in un ottimo stato di forma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove questa specialità dello sci freestyle sarà protagonista nella giornata odierna: alle ore 10.00 il seeding round che determinerà gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta, in programma dalle ore 12.00 (si partirà con gli ottavi di finale). Il fuoriclasse trentino occupa il secondo posto nella classifica del massimo circuito internazionale itinerante, in stagione ha saputo imporsi anche in Val Thorens e nella seconda metà di gennaio è riuscito a lasciarsi alle spalle un paio di passaggi a vuoto tra Innichen e Veysonnaz.🔗 Leggi su Oasport.it

