Perde il controllo della bici e sbatte contro un muro | 15enne muore nel Frusinate

Un grave incidente ha coinvolto un ragazzo di 15 anni a Trivigliano, nel Frusinate. Francesco Latini ha perso il controllo della bici e si è scontrato contro un muro, perdendo la vita. La vicenda ha suscitato dolore nella comunità locale e solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza durante l’uso delle biciclette. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

AGI - Si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa di Francesco Latini, il ragazzo di 15 anni residente a Trivigliano, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di oggi. Il giovane è stato ritrovato senza vita nei pressi del laghetto di Torre Cajetani, in una zona impervia del Frusinate caratterizzata da un ampio curvone. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe morto sul colpo dopo aver perso il controllo della propria bicicletta ed essere andato a sbattere contro un muretto. Le ricerche e il ritrovamento del corpo. Francesco era studente del primo anno dell' Istituto Alberghiero di Fiuggi.

