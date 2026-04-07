Perché tutto parte dalla scuola?

L'istruzione e lo sviluppo dei giovani sono stati spesso collegati come elementi fondamentali per la società. La scuola rappresenta il primo ambiente in cui si apprendono conoscenze e competenze, ma anche valori e comportamenti. È un luogo di formazione che influisce sulla crescita individuale e sulla coesione collettiva. Molti sostengono che le esperienze scolastiche possano influenzare il percorso di vita di ciascuno, contribuendo a plasmare il futuro di una comunità.

di Antonluca Cuoco* Quante volte abbiamo sentito dire che istruzione e cura della crescita delle giovani generazioni sono le chiavi del futuro di un paese? Tuttavia, questi auspici vanno tradotti in azioni concrete dalla politica, a cominciare dai territori dove si fanno le scelte che toccano la vita di studenti e famiglie. Ne riflettiamo con Patrizio Del Prete, docente e formatore, da oltre trent’anni impegnato nella scuola pubblica e nella valorizzazione dei giovani attraverso orientamento e alternanza scuola-lavoro. Del Prete è anche responsabile nazionale scuola del Partito Liberaldemocratico, partito guidato dal segretario Luigi Marattin con la ambizione di ragionare sui temi, sul merito e con proposte concrete per lo sviluppo del Paese a partire dalla formazione degli studenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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"Civitanovese, hai tutto dalla tua parte""Questa Civitanovese ha gli elementi giusti e il calendario dalla propria parte, ma deve migliorare l’andamento interno".

QUALCUNO MI SPIA DALLA FINESTRA.

Temi più discussi: Da Gaza la preghiera di pace per tutta l’umanità; La Mole come non l’avete mai vista: parte il grande rilancio del genio che ha cambiato Torino; Il primo obiettivo è la giusta remunerazione del lavoro della vigna, per il presente ed il futuro; Pasqua da tutto esaurito sul lago: Tanti stranieri.

Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Che Fastidio! di DitonellapiagaChe fastidio! di Ditonellapiaga si è classificata terza all’ultimo Festival di Sanremo ed è una delle canzoni più amate. Tra dissonanze e blues, proviamo a spiegarvi perché non riusciamo a togliercela ... fanpage.it

Slow Wine Fair, il bicchiere dalla parte giustaUn bicchiere di vino da porgere dalla parte giusta. Quella del rispetto e della dignità del lavoro, dell'inclusione, della crescita sociale. Perché il vino è tutto questo, oltre all'eccellenza di ... repubblica.it

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Oggi la Meloni inizia la settimana praticando la cosa che le viene meglio da quattro anni a questa parte: il vittimismo. Ma la verità è che quando la leader di Fratelli d’Italia avrà concluso il suo mandato, l’Italia sarà solo peggiorata e non avrà lasciato né una rifo x.com